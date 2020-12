La Roma perde Leonardo Spinazzola: il terzino ha accusato un fastidio al flessore sinistro contro l’Atalanta e non ci sarà per la gara di mercoledì sera con il Cagliari. Domani si sottoporrà a esami strumentali che verificheranno la presenza o meno di lesioni, ma comunque il suo impiego sulla fascia sinistra è escluso. Al suo posto dovrebbe giocare il giovane Calafiori, a cui però gli è stato preferito Bruno Peres nel match di Bergamo. Intanto la Roma si guarda intorno per cercare una soluzione in porta: le prestazioni di Mirante e Pau Lopez deludono e Fonseca ha bisogno di un portiere che dia fiducia alla squadra. Nel mirino giallorosso è entrato Sirigu e, nonostante il rendimento non eccellente dei granata, sarebbe un portiere (secondo della nazionale italiana) che può garantire più certezze. L’unica condizione per averlo, però, è la cessione in prestito di Pau Lopez.

Ultimo aggiornamento: 21:06

