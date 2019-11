L’#ASRoma si schiera al fianco di Mario Balotelli per gli insulti razzisti di domenica



Che siano 20 o 2000 persone, il razzismo è inaccettabile



È ora di scegliere da che parte stare, tra chi è pronto a opporsi al razzismo e chi gli permetterà di distruggere il gioco che amiamo pic.twitter.com/CxT0maXmS0 — AS Roma (@OfficialASRoma) November 5, 2019

Ultimo aggiornamento: 11:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«L’ASRoma si schiera al fianco di Mario Balotelli per gli insulti razzisti di domenica. Che siano 20 o 2000 persone, il razzismo è inaccettabile». Con questo tweet il club di James Pallotta esprime la propria solidarietà all’attaccante del Brescia bersagliato da cori razzisti al minuti 54 della partita al Bentegodi contro il Verona. Balotelli esausto ha scagliato il pallone in tribuna minacciando di lasciare il campo, l'arbitro Mariani poi ha sospeso il match per qualche minuto. «È ora di scegliere da che parte stare, tra chi è pronto a opporsi al razzismo e chi gli permetterà di distruggere il gioco che amiamo», conclude in club giallorosso.