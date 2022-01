La rovesciata di Ranocchia contro l'Empoli diventa un Nft

10 anni con la stessa maglia, una qualificazione in bilico, un gol spettacolare in Zona Cesarini: mercoledì scorso, Andrea Ranocchia, difensore centrale e ultimamente anche rapace d’area di rigore, ha risolto così Inter-Empoli, valevole per il passaggio ai quarti di Coppa Italia Frecciarossa, quando il risultato vedeva l’Inter perdere al novantesimo per 1-2 contro l’organizzatissimo Empoli. Una prodezza balistica, uno scorpion kick che supera tutta la difesa e si insacca nel Sette dietro Furlan, sino a quel momento il migliore dei suoi in campo. Un gol così significativo per il veterano nerazzurro, e così importante per la squadra, che qualcuno ha pensato di renderlo un NFT – anzi, tre: la collezione “Andrea Ranocchia Scorpion” si trova su Opensea, in tre pezzi unici, Blue, Black e Golden, ed è firmata dall’artista Francesca Disegna (@dishi.f).

L’asta parte a 0.2 ETH (circa 460 euro al momento del comunicato) per i primi due, che danno accesso a una videochiamata con il giocatore dell’Inter, e a 0.4 ETH per il Golden, che regala oltre a quella anche una cena a Borgo Antichi Orti, ristorante ad Assisi, città di Andrea. I proventi dell’asta andranno alla Insuperabili Onlus, di cui Ranocchia è già ambassador, per la costruzione di scuole calcio per bambini e bambine disabili. Dietro alla trovata ci sono due imprenditrici della comunicazione, nonché due appassionate di calcio, Marta Basso ( co-founder di Generation Warriors con Alessandro Sandionigi) e Emanuela Perinetti , la cui che ne hanno parlato su Stadeo, Inc. «Mi ha ispirata un mio follower su Twitter» commenta Basso, che peraltro è di fede nerazzurra, «il gesto tecnico di Andrea è stata una sensazione mediatica istantanea: perché non cavalcarla tramite la tecnologia per fare del bene?». Si accoda Perinetti «La collaborazione con Insuperabili è stato un cerchio che si chiude, e la riprova della connessione sempre più necessaria tra sviluppo tecnologico e social business». L’asta durerà una settimana ed è live su opensea.io, intanto Andrea ha fatto un altro gol molto, molto importante, stavolta fuori dal campo.