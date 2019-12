La Supercoppa è formata da una tazza in ottone con spessore di 1,2 millimetri, con otto nicchie che contengono i rami di foglia di alloro. E' stata realizzata dalla Iaco Group della famiglia Iacovacci, una delle aziende leader de marketing e del merchandising in Italia e in Europa. "Siamo orgogliosi di questa partnership con la Lega Calcio che dura da anni - dice Alberto Iacovacci che è il presidente del gruppo - della Supercoppa di Riad abbiamo curato anche le medaglie e le piccole coppe celebrative. C'è un grande impegno ma siamo soddisfatti dei grandi risultati raggiunti in questi anni". Nel 2020 la Iaco Gruop è lanciata in nuove iniziative. Nei giorni scorsi ha consegnato alla Uefa la Coppa degli Europei per Nazionali. © RIPRODUZIONE RISERVATA