Lautaro-Barcellona, nuova puntata. La trattativa per la cessione dell'attaccante dell'Inter in Spagna sta assumendo i contorni di una vera e propria telenovela di calciomercato. I contatti tra i due club sono quotidiani, l'obiettivo dei catalani è quello di abbassare il cash con l'inserimento di alcune contropartite tecniche gradite agli interisti. Ma le parti sono ancora distanti dall'incastro definitivo. Il club nerazzurro, che avrebbe voluto incassare la clausola da 111 milioni di euro, non è ancora soddisfatto del pacchetto proposto dai catalani: soldi più i cartellini di Vidal e Semedo. Il problema è la cifra di partenza. Gli azulgrana puntano ad un assegno sui 60-70 milioni, mentre gli interisti vorrebbero una base fissa di 90. Insomma, non mancheranno i nuovi confronti sulle valutazioni. Vidal tra l'altro ha ricevuto un'offerta molto importante dall'Inter Miami di Beckham. Una ricca proposta che obbliga la società nerazzurra, su richiesta di Conte, ad effettuare un immediato rilancio.



Non va poi trascurato un altro aspetto. L'ad Marotta è disposto a privarsi de El Toro solo quando riuscirà a trovare un sostituto all'altezza. Quale? Conte sogna Pierre-Emerick Aubameyang, l'ex dirigente della Juventus invece Timo Werner. Entrambi sono in uscita e molto richiesti. In particolare, il giovane attaccante tedesco ha ricevuto diverse offerte dalla Bundesliga e dalla Premier League dove ha letteralmente stregato Chelsea e Liverpool.





