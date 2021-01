Secondo incontro in pochi giorni. Dopo il vertice della scorsa settimana, gli agenti di Lautaro, Beto Yaque e Rolando Zarate, sono stati di nuovo avvistati nella sede dell'Inter. Il meeting, durato circa due ore, è stato definito dai protagonisti positivo: il rinnovo fino al 2024, con relativo adeguamento del contratto, è quindi più vicino. Si tratta di un prolungamento voluto da entambe le parti, e strategico: permetterà alla società nerazzurra di spalmare l'ingaggio dell'attaccante classe '97. Nessun ipotesi di cessione, dunque. A distanza di mesi dalla telenovela Barcellona, l'Inter non ha ricevuto nuove offerte dalla Spagna per il Toro, ora ad un passo dal rinnovo del contratto in scadenza nel 2023.

Ultimo aggiornamento: 19:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA