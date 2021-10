Inter, ufficiale il rinnovo di Lautaro Martinez fino al 2026

Dopo mesi di trattative, Lautaro Martinez ha finalmente messo la firma sul nuovo contratto che lo legherà all'Inter fino al 2026. L'attaccante argentino non avrà più la clausola rescissoria da 111 milioni di euro. Ecco l'annuncio del club nerazzurro: «FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Lautaro Martinez: l'attaccante classe 1997 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2026».