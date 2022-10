Napoli, omaggio per l'ex Lavezzi: intitolato uno stadio al Pocho

Ha appena 37 anni eppure Ezequiel Lavezzi può già vantare uno stadio a lui intitolato. È successo lunedì, in Argentina ovviamente, in particolare a Villa Gobernador Galvez, la città dove è nato, cresciuto e dove ha cominciato a calciare in porta per la prima volta. E dove gioca anche il Club Atletico Coronel Aguirre, squadra storica - il cui presidente è Diego Lavezzi, fratello del calciatore ex Napoli - della città che proprio lunedì ha inaugurato il nuovo impianto in cui giocherà le partite casalinghe della stagione. Per inaugurare lo stadio intitolato al Pocho, una giornata di festa e un'amichevole tra la squadra attuale e amici dell'argentino, che ha condiviso il suo orgoglio anche sui social: «Grazie per la giornata speciale con il club della mia vita».