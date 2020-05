LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 13:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà un compleanno speciale quello che vivrà Ezequiel Lavezzi . Il Pocho, mai dimenticato dai tifosi azzurri, taglia oggi il traguardo deiin una cornice particolare, confinato alle Antille francesi, sull’isola di Saint-Barthélemy, dove sta trascorrendo una piacevola quarantena con la nuova compagna, la modella brasiliana, presentata via social a tutti i fan qualche giorno fa.Ma anche a distanza, dopo aver lasciato ufficialmente il calcio al termine dell'esperienza cinese con la maglia dell'Hebei Fortune,non smette di pensare a, la cittadina della provincia di Santa Fe, in, da cui è partita la sua parabola, prima di diventare uno dei calciatori più famosi in Sudamerica e in giro per il mondo. Grazie alla, la fondazione creata proprio dal Pocho diversi anni fa e gestita insieme con il fratello Diego, l'ex calciatore del Napoli ha potuto individuare le famiglie in difficoltà per l'emergenza coronavirus nel suo barrio di appartenenza e in tutta la città, regalando così circa, per un valore di circaLa fondazione offre anche un servizio di mensa pomeridiana per i bambini di famiglie con problemi economici e di supporto psicologico a chi ha difficoltà ad affrontare l’attuale momento di emergenza. «Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato per la Fondazione in questi giorni per portare il nostro aiuto - ha dettoin un video pubblicato sui suoi canali social -e che possiate sfruttare il nostro aiuto. Tutti meritano un pasto caldo in tavola».