Igor Tudor non è più l'allenatore della Lazio. A renderlo noto è la società stessa che, in un comunicato, sottolinea come il croato, in data odierna, «ha rassegnato le proprie dimissioni da responsabile della prima squadra. La società ringrazia il tecnico per il lavoro svolto, augurando le migliori fortune personali e professionali», si legge nella nota del club con cui dà l'addio al tecnico.