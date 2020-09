Ha convinto tutti in ritiro ad Auronzo. Sta facendo bene anche a Formello. Akpa Akpro vuole sfruttare il momento. Simone Inzaghi in mattinata lo ha provato mezzala. Domani contro il Frosinone l'ex Salernitana affiancherà Leiva, pronto a tornare in regia. Del resto con Milinkovic, Luis Alberto e Cataldi non ancora al top, l’allenatore della Lazio deve fare scelte obbligate. Inutile correre rischi in amichevole. Meglio preservare i giocatori per l’inizio del campionato. Rinviata la prima giornata con l’Atalanta al 30 settembre, fischio di inizio alle 20:45 all’Olimpico, la Lazio esordirà quattro giorni prima contro il Cagliari in trasferta alle 18. Un appuntamento da non sbagliare per partire con il piede giusto. Come lo scorso anno, al debutto stagionale in Serie A, ci sarà Di Francesco sulla panchina avversaria. Una stagione fa finì 3-0 per la Lazio: l'attuale tecnico dei sardi era alla guida della Sampdoria. Ultimo aggiornamento: 18:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA