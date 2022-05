Reina verso il ritiro dal calcio: «Ultimo anno, poi allenerò»

Dopo una stagione intensa cominciata da titolare e terminata da riserva è tempo di riposarsi anche per Reina. Il portiere spagnolo ha tenuto in attesa la Lazio fino all’ultimo impegno ufficiale contro l’Hellas Verona prima di decidere sul suo futuro. La qualificazione in Europa League avrebbe fatto scattare automaticamente un rinnovo annuale per l’estremo difensore, anche se l’ultima parola sarebbe stata la sua. In seguito a qualche tentennamento, alla fine il classe ’82 ha deciso di onorare il suo contratto in biancoceleste posticipando la fine della propria carriera.

Lazio, l’ultimo anno di Reina: «Onorerò il contratto, poi proverò a fare l’allenatore»

Tornato in Spagna, ora Reina si sta godendo le vacanze assieme all’amico e compagno di squadra Luis Alberto. Intervistato da Diario de Mallorca, l’estremo difensore della Lazio ha parlato dell’annata appena conclusa chiudendo anche con un annuncio importante: «Quest’anno è andata bene, abbiamo raggiunto l’obiettivo Europa che ci eravamo prefissati a inizio stagione. La Serie A è molto competitiva, siamo stati in lotta con tante squadre. Bene che siamo entrati in Europa League con una giornata d’anticipo». Poi sul futuro: «Credo che giocherò per un altro anno, che è quello che mi è rimasto di contratto. Penso sarà l’ultimo, il ventiquattresimo da professionista. Chiuderò così. Certo, nel calcio non si può mai sapere, ma in linea di massima l’idea è quella. Voglio provare a fare l’allenatore e il corso inizierà a settembre del prossimo anno. I tempi sono giusti». Si avvicina così l’ultima stagione da calciatore per Reina, che con la Lazio in due stagioni ha accumulato 54 presenze condite da 12 clean sheet e 1 assist.