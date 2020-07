Si affrontano all'Olimpico per la 37esima giornata di campionato Lazio e Brescia. I capitolini vengono dal larghissimo successo di Verona, 1-5 il finale, e partecipano allo sprint con Inter e Atalanta per il secondo posto finale di classifica; sta per terminare una stagione molto negativa e giocata molto al disotto delle aspettative invece per il Brescia, reduce dall'1-2 casalingo per mano del Parma e con la testa oramai alla prossima stagione di Serie B.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. All. Inzaghi

BRESCIA (4-4-2): Andrenacci; Sabelli, Papetti, Gastaldello, Mateju; Zmrhal, Tonali, Viviani; Spalek; Aye, Torregrossa. All. Lopez

La Lazio è tornata a vincere fuori casa nella sfida dominata sul campo del Verona dopo un digiuno di 3 partite, nelle quali aveva raccolto il pareggio di Udine e subito le sconfitte di Lecce e Torino, sponda Juventus; Brescia a secco di vittorie in trasferta da 10 gare, nelle quali ha collezionato 2 pareggi e ben 8 sconfitte.

