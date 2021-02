18'pt Incredibile l'errore del Cagliari sul calcio di punizione a proprio favore. Per poco non ne approfitta Luis Alberto che aveva cercato d'imbastire subito il contropiede.

15'pt Cross di Marusic che tentava di trovare Lazzari dall'altro lato. Ma il pallone è troppo lungo.

13'pt Di spazio ce n'è poco. E allora Lazzari ci prova dalla distanza. Conclusione deviata in angolo. Che poi non produce nulla.

10'pt Bello lo stop di Correa al limite dell'area, ma poi il Tucu non riesce a sfondare la retroguardia isolana.

8'pt Giocata di Correa, bloccato da Nainggolan. Poi Pavoletti protegge il pallone e Radu commette fallo.

7'pt Compatto nella propria metà campo il Cagliari, che non concede spazi alla Lazio.

4'pt E' in fuorigioco Immobile sulla palla in profondità di Radu.

3'pt Imbucata di Leiva per Marusic e primo angolo per la Lazio. Ma non lo sfrutta la squadra d'Inzaghi.

2'pt Molto allentato il terreno di gioco dell'Olimpico. Colpa della pioggia che sta cadendo in maniera copiosa.

1'pt Iniziata la gara, primo pallone del Cagliari.

Squadre in campo sotto la pioggia dell'Olimpico, tra poco fischio d'inizio di Lazio-Cagliari.

L'occasione è ghiotta per la Lazio, stasera all'Olimpico, contro il Cagliari. Battere i sardi vorrebbe dire agganciare la Roma al quarto posto in classifica ed entrare, per la prima volta in questa stagione, in zona Champions League. Per questo Inzaghi - che la prossima settimana firmerà il rinnovo del suo contratto - vuole piazzare la sesta vittoria consecutiva in campionato: per questo il tecnico si affida a Immobile e Correa in attacco. Contro un Cagliari in crisi di risultati che però ha rinnovato la propria fiducia a Di Francesco. Arbitrerà Iratti. Al Var Banti.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. All.Inzaghi.

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Walukiewicz, Godin, Rugani; Zappa, Nainggolan, Marin, Lykogiannis; Nandez, Joao Pedro; Pavoletti. All: Di Francesco.

ARBITRO: Irrati di Pistoia.

