Una maglia per due. Felipe Caicedo e Joaquin Correa. L’ecuadoriano è l’asso nella manica di Simone Inzaghi, l’argentino è il funambolo abile a scardinare le difese avversarie. Saranno loro a giocarsi il posto da titolare vicino a Ciro Immobile contro l’Atalanta mercoledì prossimo a Bergamo. Caicedo, il primo ad aver pronunciato senza paura la parola scudetto durante la cena di Natale, è l’uomo delle rimonte impossibili, dei gol all’ultimo minuto, delle vittorie pesanti in trasferta. Correa è l’attaccante dai numeri d’alta scuola, sempre più concreto e decisivo sotto porta. Inzaghi ha l’imbarazzo della scelta in attacco, ma dovrà tenere conto della condizione fisica dei suoi uomini, senza dimenticare la possibilità di effettuare cinque cambi a gara in corso. Una soluzione che potrebbe incidere nelle valutazioni del tecnico, che però ha già in mente gli undici che scenderanno in campo dal primo minuto. Caicedo e Correa nei test sono risultati tra i migliori e scalpitano per giocare dall’inizio. All’andata, all'Olimpico, contro i nerazzurri di Gasperini finì 3-3: “El Tucu” contribuì alla rimonta, accorciando le distanze, mentre Caicedo subentrò dalla panchina, dando il suo contribuito. Una partita ricca di emozioni, che diede il via alla cavalcata scudetto. Un sogno che i biancocelesti vogliono continuare ad inseguire. Ultimo aggiornamento: 16:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA