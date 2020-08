Davidi Silva è sempre più vicino alla Lazio. Il tanto atteso colpo da Champions chiesto dal tecnico Simone Inzaghi potrebbe arrivare a breve. I contatti tra le parti nelle ultime ore si sono intensificati e in casa biancoceleste si respira un certo ottimismo sulla riuscita dell'operazione che sarebbe un grande colpo. Il 34enne trequartista del Manchester City, che venerdì sera in Champions contro contro il Real Madrid giocherà la sua ultima gara all'Etihad Stadium, è allettato dalla possibilità di giocare in Serie A e di vivere in una città come Roma.



Sul piatto il presidente Claudio Lotito, in questi giorni in vacanza in barca, ha messo un contratto triennale a 3,5 milioni di euro più bonus facilmente raggiungibili che farebbero lievitare la cifra ben oltre i 4 milioni di euro ma comunque sotto i 5 chiesti dal giocatore. Una cifra che il patron biancoceleste non è disposto a ritoccare verso l'alto perché il rischio sarebbe quello di squilibrare il tetto ingaggi biancoceleste che attualmente è fissato a 4 milioni. Il giocatore, che in questi giorni ha ricevuto le offerte dell'Inter Miami e del Valencia, squadra nel quale è cresciuto ma che non è disposta ad arrivare a cifre troppo elevate, sta seriamente pensando di accettare le lusinghe biancocelesti e per tentare un ultimo affondo Lotito avrebbe offerto anche diversi benefit tra cui un appartamento in centro e la possibilità di disporre di una aereo privato per raggiungere periodicamente la famiglia in Spagna.



Tatticamente Silva sarebbe perfetto per il 3-5-2 di Simone Inzaghi, considerato che da trequartista può dare più imprevedibilità alla manovra, il resto lo farebbero la sua carriera fatta di vittorie e trofei. L'omo giusto al momento giusto per il ritorno della Lazio in Champions League. L'accelerata potrebbe arrivare già domani qualora il Manchester City dovesse uscire dalla Champions Ultimo aggiornamento: 15:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA