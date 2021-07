È iniziata la prima conferenza stampa di Maurizio Sarri da allenatore della Lazio. Il tecnico toscano parlerà ai microfoni per la prima volta dopo essere arrivato a Formello, e scioglierà i primi dubbi su quali saranno gli effettivi della squadra confermati per la prossima stagione, quale sarà la sua idea di calcio in questo nuovo corso e quali saranno gli obiettivi sul medio-lungo termine della società biancoceleste.

La conferenza stampa

A presentare la conferenza, come di rito, il direttore sportivo Igli Tare, che ha detto: «Abbiamo scelto Sarri per compiere un salto di qualità, è un allenatore di esperienza che propone un calcio molto offensivo. Il suo gioco rispecchia l'idea della Lazio». Poi a seguire le prime parole da biancoceleste dell'ex allenatore della Juventus, che scioglie il ghiaccio rompendo i dubbi sulla presunta rivalità con Mourinho, presentato ieri dalla Roma: «Non sento il dualismo con Mourinho, ha vinto molto. Nel derby, però, ovviamente daremo il massimo».

Che Lazio sarà?: «Vorrei vedere una Lazio con grande spirito di sacrificio per divertirsi la domenica. Vorrei vedere fame in allenamento per poi dimostrare di voler dominare le partite ufficiali. Credo ci siano i presupposti e sono qui - e poi continua -. Ho visto nella Lazio le caratteristiche giuste per poter farmi esprimere le mie doti. Nella squadra vedo i presupposti per offrire il calcio che piace a me».

Poi il mercato: «Giocatori in entrata? Insieme al Direttore Sportivo abbiamo individuato i profili di cui necessitiamo. Non ci siamo soffermati sui nomi, ma sui ruoli e sulle caratteristiche - dichiara il tecnico che ha già vinto sia in Inghilterra che in Italia - Nel calcio attuale è difficile partire per il ritiro con tutto il gruppo al completo, speriamo di completare i trasferimenti al più presto ma dobbiamo essere pronti ad ogni soluzione».

A seguire l'ovvia domanda sulla nazionale italiana di Roberto Mancini - con cui Sarri in passato ha avuto degli screzi di campo - e sul bomber Ciro Immobile: «Mister Mancini sta sempre schierando titolare Ciro Immobile. Ci sono dei momenti in cui si segna con più difficoltà, ma io sono felice di quello che sta facendo».

Non mancano altre considerazioni sui possibili nuovi arrivi e sui possibili partenti: «Felipe Anderson? Fece dei mesi alla Lazio da calciatore stratosferico, sembrava destinato ad una grandissima squadra. Il suo problema è la continuità, vogliamo creargli tutti i presupposti per farlo rendere sempre al massimo». Sulla questione Luis Aberto invece non si espone: «Non ha risposto ad una convocazione, è un problema societario. Dal punto di vista morale sto aspettando che il calciatore torni a Roma per parlare con me e con i suoi compagni».

«Dubbi sul modulo? Il nostro obiettivo è partire con il 4-3-3, ma poi potrebbero esserci delle evoluzioni. I nostri interni di centrocampo vanno tutelati e, per questo, credo che il sistema di gioco migliore sia quello». Poi una parentesi sugli obiettivi, visto che non molto tempo fa Lotito al salone del Coni in una dichiarazione aveva promesso di alzare l'asticella negli anni avvenire: «Il primo anno sarà di costruzione, ma questo non deve precluderci nulla. Non ci daremo per vinti».

Come sarà il nuovo corso?: «Sta nascendo un nuovo ciclo, voglio esprimere un calcio diverso e restare competitivi. Vogliamo diventare fortemente ambiziosi». Poi un parere sulla difficoltà del prossimo calendario: «L'Europa League è un torneo difficile, ti porta a giocare di giovedì e ad affrontare trasferte molto lunghe. Servirà una vastità di rosa non banale - e ancora - Il valore della competizione sta crescendo, anche i gironi potrebbero essere molto competitivi».

Allenatore all'antica: «Io non ho i social perché sono un antisocial, non mi piace quello che hanno portato alla nostra vita. Rispetto gli altri ma io preferisco il citofono». Parentesi giocatori: «Abbiamo tre difensori esterni, ne manca uno, vedremo quello che arriverà. Questa mattina ho parlato con Lazzari e mi ha manifestato la voglia di giocare a quattro. Anche Marusic ha una buona gamba, è stato impiegato come terzo di difesa e potrebbe essere tranquillamente impiegato come terzino». Meno chiaro il futuro di Correa, che potrebbe essere utile al tecnico ma che probabilmente lascerà la capitale: «Potrebbe essere impiegato come esterno d'attacco se ha voglia di applicarsi. Il ragazzo ha manifestato di cambiare ambiente, ma se ci ripenserà sarò l'uomo più contento di tutti»