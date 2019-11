«Sempre pronto a sorprendere». Joaquin Correa vuole lasciare il segno. Questo il messaggio lanciato sui social dall'attaccante della Lazio. Contro la Fiorentina domenica scorsa ha fatto la differenza, sbloccando il risultato. Mercoledì all’Olimpico contro il Torino è entrato a gara in corsa sul 4-0, senza finire sul tabellino dei marcatori. Un’altra opportunità non sfruttata a dovere. Finora sono solo tre i gol segnati in campionato. Il primo il 25 agosto in casa della Sampdoria, che aveva fatto ben sperare. Poi la rete del 2-3 contro l’Atalanta che ha contribuito alla rimonta. Sono tante però le occasioni sprecate, costate punti preziosi: dal derby con la Roma al rigore sbagliato all’ultimo minuto al Dall’Ara di Bologna. «Non dobbiamo essere Immobile dipendenti» ha sottolineato Simone Inzaghi. Insomma, per arrivare in Champions League servono anche i gol dell’argentino, decisivo già lo scorso anno nella finale di coppa Italia.



TESTA AL MILAN

Intanto, la squadra si è allenata nel centro sportivo di Formello. Immobile e Leiva sono a disposizione per la sfida di domenica sera contro il Milan a San Siro. L’unico ballottaggio riguarda la fascia destra: Lazzari al momento è in vantaggio su Marusic, impiegato contro il Toro. Ultimo aggiornamento: 17:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA