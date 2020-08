Ultimo aggiornamento: 10:03

verso il si alla Lazio. Non c’è alcuna ufficialità e c’è silenzio totale attorno alla trattativa, ma qualcosa ieri sera è cambiato e tutto porta a pensare che lo spagnolo sia orientato a scegliere per la formazione biancoceleste. Per lui una proposta di contratto di due anni più un’opzione per il terzo a 4 milioni di euro a stagione più bonus. Dall’Inghilterra, addirittura, sono sicuri che il Mago tra oggi e domani possa perfino sbarcare nella capitale per la firma, ma anche su questo non ci sono conferme dirette da parte della società. All’inizio della settimana scorsa, il talento del City aveva garantito allache avrebbe firmato il contratto, ma alla fine si è preso qualche giorno di tempo in più, anche per alcune offerte arrivate in extremis. Proposte molto ricche, soprattutto una dal Qatare dell’Al Saad di. Si era pure vociferato del Valencia, ma la squadra spagnola è in piena contestazione e non sta atraversando un periodo florido dal punto di vista economico. Non resta che attendere ancora un po’,ma, se non ci saranno ulteriori ribaltoni dell’ultimo momento, tutto lascia pensare che il giocatore sia orientato ad approdare nella capitale.