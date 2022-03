Lazio, tifosi infuriati per l'ultimo post su Instagram: «State scherzando?»

A tre giorni dalla sconfitta nel derby la Lazio si ritrova sul campo di Formello per ricominciare ad allenarsi, ma poco prima della seduta pomeridiana c’è un colpo di scena social. Sui propri canali ufficiali il club ha pubblicato alcune dichiarazioni di Sarri nel post partita contro la Roma: «Il gol dopo neanche un minuto ci ha condizionato. Ci è caduto il mondo addosso e abbiamo subito tutti gli eventi successivi. Non abbiamo reagito nella maniera giusta, lucidi, per cercare di venire fuori». Queste le dichiarazioni del tecnico seguite dalle scuse ai tifosi: «L’unica cosa che ci poteva rimettere in partita era la gomitata su Milinkovic che però il Var non ha valutato, ma noi dobbiamo valutare tutto il resto, la squadra non ha reagito nella maniera giusta, ha preso gol dopo un minuto ed ha abbassato la testa dopo un minuto. Dispiace per il pubblico perché la nostra curva come sempre è stata straordinaria, so quanto ci tengono a questa partita e perderla così mi dispiace soprattutto per loro».

I tifosi della Lazio non gradiscono: «Che senso ha dopo tre giorni?»

Un’iniziativa che ha lasciato un po’ perplessi. Un dito nella piaga che a molti tifosi non è andato giù a tre giorni di distanza dalla stracittadina. Fabrizio ha scritto subito con ironia: «Vi siete ricordati presto, sono passati solo tre giorni». L’account Scuderialaziale è sulla stessa lunghezza d’onda: «Siete stati veloci stavolta, solo dopo tre giorni lo avete pubblicato complimenti». Anche Giovanni l'ha presa a ridere: «Ricordatecelo, bravi». Incredulo l’account Boccia: «Ma sul serio? Dopo tre giorni?», mentre Daniele è molto più polemico: «Geni, avete aspettato un giorno per ogni gol che abbiamo preso per fare uscire le dichiarazioni di domenica». Dello stesso avviso Danilo che scrive (edulcorando il testo): «Sono passati tre giorni, che senso ha questo tweet?». Infine Marco Maria sfrutta la disattenzione per prendersela con la dirigenza: «Penso che questa gestione societaria sia la peggiore che la Lazio abbia mai avuto nella sua storia… Vince a mani basse con tutti». Passano i giorni, ma non le polemiche. E la Lazio ci mette anche del suo.