Mentre mezza Serie A si ferma per l'esplosione dei casi Covid, la Lazio torna in campo all'Olimpico dopo la sosta per confermare i passi avanti mostrati nelle ultime uscite. Maurizio Sarri ritrova Ciro Immobile al centro dell'attacco. Aurelio Andreazzoli, da ex romanista, proverà a fermare i biancocelesti.

Cronaca

Lazio-Empoli 1-2

40' - Pericoloso Pedro con un tiro da fuori area. Alto!

33' - Anche l'Empoli è costretto al primo cambio per infortunio. Esce Parisi, al suo posto Marchizza

28' Traversa della Lazio! Felipe Anderson controlla in area dopo un contropiede e con il destro colpisce il palo, andando a un passo dal 2-2

25' - Ancora Immobile pericoloso. L'attaccante della Lazio riceve in area e calcia forte sul primo palo trovando la risposta di Vicario

24' - Infortunio per Acerbi, che chiede il cambio. Al suo posto entra Patric

14' - Milinkovic-Savic crossa in area e Immobile di testa trova l'angolino su cui Vicario non riesce ad arrivare. Match riaperto.

7' - Raddoppio Empoli: Stojanovic porta palla e trova in area Bajrami, il centrocampista calcia in porta e trova la respinta di Luiz Felipe. Sulla respinta Zurkowski è più lesto di tutti e trova il raddoppio.

6' - Gol dell'Empoli. Bajrami su rigore spiazza Strakosha e porta in vantaggio i suoi.

5' - Malinteso tra Hysaj e Strakosha, che commette fallo in area su Di Francesco nel tentativo di anticiparlo. Rigorie

1' - Si parte. Comincia Lazio-Empoli.

Tabellino

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi (24' Patric), Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, F. Anderson.

A disp: Reina, Adamonis, Radu, Vavro, Lazzari, Leiva, Jony, Raul Moro, Zaccagni, André Anderson, Muriqi.

All.: Sarri



EMPOLI (4-3-2-1) - Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajli, Parisi (32' Marchizza); Zurkowski, Ricci, Henderson; Bajrami, Di Francesco; La Mantia.

A disp.: Ujkani, Furlan, Tonelli, Viti, Fiamozzi, Stulac, Asllani, Bandinelli, Pinamonti, Mancuso.

All.: Andreazzoli.

Ammoniti: -

Espulsi: -

Marcatori: 6' Bajrami, 7' Zurkowski, 14' Immobile

Dove vedere Lazio-Empoli

Il match tra Lazio e Empoli, con fischio d’inizio alle ore 14.30 all’Olimpico di Roma, sarà visibile su Dazn.