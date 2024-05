Lazio, Fabiani duro su Kamada: «Subito un tentativo di estorsione». E su Luis Alberto: «Presto andrà via»

Una volta sfumata in extremis la permanenza di Kamada, Fabiani ha deciso di spiegare quanto accaduto ai canali ufficiali della Lazio: «Parto da un punto fermo: quando c'è il vento del cambiamento o si hanno delle basi solide o si viene spazzati via. Sono i tesserati che devono stare al servizio della Lazio, non il contrario». Prima il solito ritornello, poi entra nel merito: «Lo scorso anno abbiamo puntato su Kamada perché Luis Alberto voleva andare via. Sia Daichi che il suo entourage posero delle condizioni: un anno più altri 3 con clausola unilaterale a favore del calciatore. Per prenderlo abbiamo pagato 2 milioni di commissione e 3 milioni di stipendio, diciamo che non abbiamo lesinato dal punto di vista economico».

Lazio, Lotito non molla la presa per Luis Alberto: prezzo fissato a 15 milioni per l'Al-Duhail

Lazio, Fabiani su Kamada: «Subita un'estorsione»

Ecco il cortocircuito: «Ieri scadeva la clausola per rinnovare i tre anni e ci siamo ritrovati di fronte a qualcosa di inaspettato perché il suo entourage ci ha chiesto di fare un ulteriore anno di contratto con una clausola unilaterale a suo favore, come quest'anno per intenderci altrimenti si sarebbe liberato con 100 euro. Ci siamo ritrovati di fronte a una scortesia, si è trattato di un'estorsione. Parliamo di qualcosa di inaccettabile, irricevibile e questi signori devono capire che chi viene alla Lazio deve sposarne il progetto non solo per tornaconti personali. Il ricatto a me non piace, non sto a mezzi con nessuno. Ho il mio metodo di lavoro, ho detto che avrei rinnovato la squadra e mi prendo le responsabilità della situazione e poi non ci sto nel sentirmi dire che non ho esperienza in Serie A».

Fabiani su Luis Alberto: «Lascerà presto la Lazio»

Si passa poi a Luis Alberto: «Per quanto riguarda Luis Alberto stiamo valutando in queste ore la situazione. La percentuale che lasci la Lazio è molto alta, non tratteniamo nessuno contro voglia e quindi cercheremo di accontentarlo. Io contro il Sassuolo ho rischiato l'infarto perché avevo una paura tremenda di lasciare il club senza Europa. Qui ci deve stare chi vuole, un po' come Rovella che aveva detto "Mi è mancata la maglia della Lazio" quando è stato infortunato.

Vorrei una squadra come lui». Sulla mentalità: «Va cambiata. Anche quest'anno proseguiremo per la nostra strada, cercando giocatori giovani che hanno comunque esperienza in campo internazionale. Non è possibile che ci siano calciatori che prendono per il cu** il tifoso che fa sacrifici. Appena arriva squadra qualsiasi prendono e ti voltano le spalle. Qui deve starci gente funzionale che non prende in giro nessuno. Molto giocatori si sono fatti il loro orticello, ma raccontano cose che non sono vere. Il sistema sta cambiando, chi ha basi solide regge l'urto del vento del cambiamento, chi non le ha non regge».

Fabiani su Tudor, Guendouzi e il mercato

Su Tudor: «Ad oggi è il nostro allenatore. Ha fatto delle conferenze nelle quali ha detto che va cambiata la squadra, ma va capito il contesto di alcune dichiarazioni. Ho sentito dire addirittura che la Lazio non è voluta andare in Champions League per non pagare i premi. Ma allora che li fissiamo a fare?». Su Guendouzi: «Matteo è un giocatore della Lazio e rimane qui. Tudor lo sapeva fin da subito e non ci passa nemmeno per l'anticamera del cervello mandare via giocatori che quest'anno hanno dato un certo contributo. Quest'anno abbiamo passato momenti difficili come la separazione con Sarri, persona ottima che però ha gettato la spugna. Ci siamo ritrovati di fronte a una scelta importante per la panchina». Infine sul mercato: «Sarà come sempre. Chi dice che tutte le squadre avranno allestito le rose al primo giorno di ritiro sbaglia di grosso. La squadra non verrà smontata, ma è chiaro che se arriveranno offerte importanti la società le valuterà».