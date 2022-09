Live Lazio-Feyenoord 0-0 Sarri non cambia neanche in Europa

È arrivato il momento del debutto europeo per la Lazio di Maurizio Sarri . La sfida dell'Olimpico contro il Feyenoord rappresenta un precedente assoluto in Europa League tra le due squadre che prima di stasera si sono affrontate soltanto una volta in Champions nel 2000. Gli olandesi sono ridotti da una vittoria in trasferta a Deventer in Eredivisie, 3- 4 contro i Go Ahead Eagles, mentre i biancocelesti proveranno a adattarsi alle spalle la sconfitta in casa contro il Napoli e la scia di polemiche e accuse che hanno tenuto banco a Formello negli ultimi giorni in merito ad alcune decisioni arbitrali.

Lazio, rifinitura anti Feyenoord: Maximiano pronto per il ritorno dal primo minuto. Spera di base

1': calcio d'inizio all'Olimpico!

Lazio-Feyenoord, le formazioni

LAZIO (4-3-3) : Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Magro, Patric, Casale, Radu, Lazzari, Bertini, Marcos Antonio, Basic, Milinkovic, Cancellieri, Romero. All.: Sarri.

FEYENOORD (4-3-3) : Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko, Hartman; Timber, Kocku, Szymanski, Walemark, Danilo, Dilrosun. A disp.:Marciano, Wellenreuther, Bjorkan, Rasmussen, Jahanbakhsh, Paixao, Lopez, Wieffer, Benita, Taabouni, Idrissi, Gimenez. All.: Arne Slot.

Come vederla

Il match dell'Olimpico sarà trasmesso in diretta televisiva senza costi aggiuntivi e visibile a tutti su TV8, il canale numero 8 del digitale terrestre.