18'st Ha spazio adesso la Lazio, che attacca a desta stavolta con Lazzari. Il pallone di Milinkovic è un po' lungo.

17'st Attento e bravo, Biraschi, che anticipa Correa lanciato dal pallone filtrante di Luis Alberto. Si salva il Genoa.

15'st Ci prova la squadra di Ballardini, con orgoglio. Rovella sterza sul mancino e conclude. Ma il pallone si perde a lato.

13'st Cambio per Inzaghi: Cataldi per Leiva.

11'st GOL LAZIO: Ancora il Tucu, che chiude la partita. Ripartenza biancoceleste, azione che parte da Immobile, prosegue con Luis Alberto, e si conclude col destro di Correa che batte Perin. Doppietta e ottavo gol in campionato.

9'st Compatta dietro la squadra di Inzaghi, che chiude tutti gli spazi. Il Genoa ci prova con la qualità dei proprio attaccanti, ma non riesce a rendersi pericoloso dalle parti di Reina.

7'st Cambio per Ballardini, dentro Rovella per Strootman.

7'st Il gol immediato avrebbe potuto sicuramente togliere alcune certezze alla squadra di Inzaghi. Brava però, a trovare la via della rete con Il "Mago".

4'st GOL LAZIO: Magia di Luis Alberto, che ristabilisce subito le distanze. Detsro a giro, sul secondo palo, Perin può solo guardare il pallone finire sotto l'incrocio.

2'st GOL GENOA: Rientra subito in partita il Genoa. Dalla destra arriva sul fondo Ghiglione, che tutto solo cerca in mezzo Scamacca. Nel tentativo di rinviare Marusic spedisce alle spalle di Reina.

1'st Pjaca, Scamacca e Ghiglione, subito dentro per Ballardini. Che rivoluziona la sua squadra. Escono Zazj, Destro e Shomurodov

Fortunosa la rete di Correa; glaciale Immobile dal dischetto. La Lazio è avanti 2-0 alla fine del primo tempo grazie alle reti degli uomini più in forma. La squadra di Inzaghi è partita benissimo trovando anche un super Perin sulla propria strada. Genoa che si è reso pericoloso solamente nel finale con la conclusione di Strootman deviata da Reina. Gara in discesa.

46'pt Finisce il primo tempo. Lazio sul doppio vantaggio.

45'pt Reina vola, sulla conclusione di Strootman.

45'pt Giallo per Leiva, duro su Zajc.

43'pt GOL LAZIO: Non sbaglia, Immobile, dal dischetto: freddo l'attaccante di Inzaghi, che spiazza Perin col destro potente. Partita in discesa.

42'pt Radovanovic, atterra Immobile dentro l'area. Rigore e giallo per il difensore del Genoa. Nessun dubbio per Giacomelli.

41'pt Sul ribaltamento si salva la Lazio: Genoa pericoloso col pallone messo in mezzo dalla sinistra. In area i biancocelesti riescono a respingere. Ma grosso pericolo.

41'pt Servito dentro Correa, prova la giocata difficile, al volo, per mettere in mezzo. Infatti sbaglia e praticamente serve Perin.

40'pt Gestione adesso per gli uomini di Inzaghi. Che non trovando spazi, muove il pallone dietro. Il Genoa non accenna minimanente una pressione.

37'pt Le urla di Inzaghi sottolineano l'errore della Lazio in fase d'uscita, che apre la porta al Genoa che stava andando ad attaccare in parità numerica. La formazione di Ballardini è poco precisa.

36'pt Cerca la profondità il Genoa, ma lo fa con poca precisione. Infatti Reina non ha problema a bloccare il lancio da dietro che cercava Destro.

33'pt Il gol Ha cambiato leggermente l'atteggiamento della Lazio. Che adesso non cerca con prepotenza, come all'inizio, la rete. Sbloccandola la squadra di Inzaghi l'ha messa sul binario preferito.

30'pt GOL LAZIO: Fortunata, la Lazio, nel trovare la rete del vantaggio. Un batti e ribatti dentro l'area di rigore premia Correa, che ci mette il piede sul tentativo di rinvio di Radovanovic. Il pallone schizza e batte Perin. Il vantaggio però è meritato.

29'pt Gioca bene la Lazio, ma non riesce a bucare la difesa del Genoa. Aiutata fino al momento anche dalle parate di Perin.

26'pt La Lazio muove il pallone da destra verso sinistra, la sfera arriva dopo un po' di combinazioni a Luis Alberto, che ha lo spazio per calciare e ci prova: il destro è debole e centrale, Perin Blocca.

24'pt Grande palla di Milinkovic per Lazzari, che sfonda a destra. Poi mette dietro per Correa, ma la difesa del Genoa repinge.

22'pt Commette fallo Lucas Leiva, che abbraccia Destro. Poi s'arrabbia anche il centrocampista. Che chiede maggiore precisione ai compagni.

21'pt Punizione per il Genoa, dal vertice dell'area di rigore. Zajc va direttamente in porta, ma la conclusione non impensierisce Reina.

18'pt Stavota ci prova Milinkovic, dalla distanza, ma è ancora presente Perin.

17'pt Pallone lungo del Genoa verso destro. Ma è troppo lungo, Reina aspetta il pallone in area di rigore.

15'pt Sinistro di Immobile, sugli sviluppi del corner. Perin ancora presente.

15'pt Si difende il Genoa, ma quando Luis Alberto trova lo spazio, sono sempre pericoli. Prima serve Correa, respinto, poi la palla arriva a Lazzari che ci prova dalla distanza. Angolo.

13'pt Zappacosta dalla sinistra cerca Goldaniga dall'altro lato. Il cross è lungo, non ce la fa l'altro esterno a tenere in campo il pallone.

10'pt Ancora la squadra di Inzaghi, che attacca a sinistra in questo caso con Lulic. Ci prova Luis Alberto, conclusione deviata in angolo.

8'pt Attento Radu, che chiude su Destro lanciato da Shomurodov.

7'pt Destro di Ciro Immobile, pallone che esce non di molto. Il diagonale dell'attaccante passa vicinissimo dal palo.

5'pt Lazio che conferma la pressione, immediata. C'è il cross di Lazzari, che pesca Lulic. Ci prova di testa l'esterno, pallone fuori.

4'pt Ancora Lazio, con il triangolo Milinkovic-Correa, ma è troppo lungo il tocco di ritorno.

3'pt Prima occasione per la Lazio, con Lazzari che penetra dentro l'area e poi va alla conclusione. Bloccato, ci prova Immobile col sinistro, respinge in angolo Perin.

1'pt Iniziata la partita all'Olimpico, il primo pallone è per la squadra di Inzaghi.

Tutto pronto all'Olimpico, le squadre stanno entrando in campo. Tra pochi istanti sarà Lazio-Genoa.

Servono solamente i tre punti alla Lazio per continuare la propria corsa alla Champions League. Obiettivo che adesso la squadra di Simone Inzaghi vede da vicino, dopo la bella vittoria contro il Milan nell'ultimo turno. All'Olimpico si presenta il Genoa di Ballardini, quasi salvo, ma non per questo senza motivazioni. Mancherà Acerbi: assenza pesante per i biancocelesti. In campo si rivedrà dal primo minuto Hoedt. L'unico ballottaggio prima del match è stato vinto da Lulic su Fares. In avanti, vista anche l'assenza di Caicedo, coppia formata da Immobile e Correa. Tra i liguri non ci saranno Pandev e Criscito.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Biraschi, Zajc, Badelj, Strootman, Zappacosta; Shomurodov, Destro. Allenatore: Ballardini.

ARBITRO: Giacomelli.