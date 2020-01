ROMA Giroud ora è davvero a un passo. In un summit segreto martedì sera (in occasione del compleanno di Cristina Mezzaroma) è stato deciso il da farsi: provare a regalare un tassello importante a Inzaghi. E' l'infortunio dell'argentino a scombinare o raddrizzare – a seconda delle interpretazioni – i piani. Erano previsti per giugno, a Champions conquistata, gli investimenti veri, ma il ko di Joaquin spinge la Lazio a rivedere i tempi. Provare ad anticiparli con un rinforzo che possa aiutare subito i biancocelesti e rivelarsi poi un innesto utile per i prossimi anni. Decisivo, in questo senso, un Lotito fomentato a comprare. Il presidente parla da giorni di un nome altisonante, uno che aizzi le folle, altrimenti niente. Altro che Matri, Paloschi e Jallow, Claudio prova il colpo grosso. Gli è stato proposto da Raiola e a gente a lui vicina ha detto che vuole a tutti i costi Giroud, una candidatura che - nonostante le smentite secche di Tare - già ieri aveva cominciato a rimbombare pure nelle stanze di Formello. L'attaccante francese però ha uno stipendio da 6 milioni, l'offerta biancoceleste è di 2 milioni per il restante mezzo anno e 3 milioni a stagione per altri due. Olivier si sarebbe convinto, preferirebbe giocare piuttosto d'andare a fare la panchina al Tottenham di Mourinho. Tare (anche se non proprio d'accordo perché il rinforzo minerebbe la serenità di Immobile e Caicedo) è volato a Milano per volontà di Lotito a tentare l'affondo definitivo. Il Chelsea ha abbassato totalmente le pretese sull'indennizzo (accordo per 6-7 milioni) e il 33ene campione del mondo ora è davvero a un passo. Negli ultimi anni Giroud ha giocato pochissimo e a Roma viene a giocarsi il posto subito. Perché Correa è out, gli esami di ieri in Paideia hanno confermato un'elongazione al polpaccio, la prognosi imperativa dei medici è di 10 giorni di riposo assoluto: Joaquin salterà Spal, Verona e per precauzione pure il Parma, riaverlo con l'Inter è l'obiettivo. ça squadra che sarebbe dovuta essere di Giroud, ironia del destino, l'estimatore Conte potrebbe ritrovarselo subito contro. Ultimo aggiornamento: 13:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA