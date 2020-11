«Ridicolo che Immobile venga indicato come un untore. Noi rispettiamo tutti i regolamenti, facciamo ogni 4 giorni il tampone, la Procura Federale non credo abbia trovato nessuna irregolarità». Lo afferma, a Radio Punto Nuovo, il responsabile medico della Lazio, Ivo Pulcini. «Non sono un negazionista e non voglio essere etichettato come tale, faccio le cose con scienza e coscienza. Abbiamo avuto altri due casi debolmente positivi e poi riconosciuti negativi. Ho chiesto alla Uefa di uniformare i test e come si fa nel doping di avere delle contro-analisi, per avere una sicurezza»

