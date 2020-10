Lazio, Immobile e il giallo del Covid: l'indizio social della moglie Jessica FOTO

La Lazio non ha mai comunicato i nomi dei presunti giocatori positivi al Covid-19 degli ultimi giorni, nonostante fossero tanti i giocatori assenti dalla trasferta a Bruges in Champions League. Ma che tra i "sospetti" ci sia anche il bomber Ciro Immobile, assente nella partita europea, è acclarato. E ora arriva anche un indizio lasciato sui social ieri dalla moglie del centravanti laziale, Jessica Melena.

Jessica sul suo profilo Instagram ha infatti postato una story dedicata proprio al marito, in cui si vedono le loro mani separate da un vetro. Un indizio probabile del fatto che uno dei due - probabilmente il calciatore - è positivo al Covid e dunque in isolamento in attesa di un tampone negativo. Oppure che, esssendo stato a contatto con un positivo, sia ora costretto in auto-isolamento fiduciario.

Oltre a Immobile gli “indisponibili” per la Champions erano titolarissimi come Luis Alberto e Lazzari: e questa mattina tutto il gruppo squadra si è sottoposto nuovamente al test per verificare se ci sono positivi o meno.

