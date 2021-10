Live Lazio-Inter 0-0: applausi e cori per Inzaghi

Lazio-Inter in campo per i tre punti ma anche per un po' di emozioni. Quelle che Simone Inzaghi rivivrà sul terreno dello Stadio Olimpico dove è atteso dai suoi ex tifosi, che lo hanno omaggiato con uno striscione: «Ventidue anni con i nostri colori non si dimenticano. Grazie Simone», hanno scritto dalla Curva Nord e lui, l'ex tecnico biancoceleste, li ha salutati con un giro sotto il settore.

PRIMO TEMPO

6' - Il passaggio di Milinkovic-Savic per Immobile in area di rigore non va a buon fine: troppo lungo, Handanovic non si fa sorprendere

3' - Spinta di Skriniar su Pedro che guadagna un calcio di punizione da mattonella interessante. Niente di fatto per la Lazio

2' - Il primo squillo è dell'Inter che ci prova con un timido colpo di testa in area che viene bloccato facilmente da Pepe Reina

1' - Dopo il saluto dei tifosi della Lazio a Simone Inzaghi, parte la super sfida tra i biancocelesti e l'Inter dell'ex tecnico. Massimiliano Irrati fischia il calcio d'inizio allo stadio Olimpico di Roma

Lazio-Inter, le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Basic; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Dimarco; Dzeko, Perisic. All. Inzaghi.

