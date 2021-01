A testa bassa. Inzaghi si rimette a correre. Finita la sbornia del derby, il tecnico prepara la sfida di domani sera in coppa Italia col Parma con tanto entusiasmo, ma con qualche problema in più. «Teniamo tanto alla Coppa Italia, una competizione che in questi anni per noi ha rappresentato tanto», le parole dell’allenatore alla radio ufficiale del club che presenta la partita di domani sera all’Olimpico.

Turnover. «Ribadisco che ci teniamo parecchio alla coppa, ma è normale che effettuerò delle rotazioni per vedere chi ha avuto meno spazio, anche se si sono allenati sempre nel migliore dei modi».

Luiz Felipe out. «Ieri non è stata un'ottima giornata: abbiamo avuto notizie non confortanti dalla caviglia di Luiz Felipe, che probabilmente non ce lo farà avere per diverso tempo».

Imprevisto Luis Alberto. «Quello di Luis è stato u imprevisto, ma che fortunatamente si è risolto con un’operazione d’urgenza. Però chiaramente ce lo toglierà per alcune partite».

La partita col Parma. «Infortuni che ci toglieranno giocatori importanti, ma abbiamo il dovere di andare avanti nel migliore dei modi, pensare una partita alla volta: domani toccherà al Parma e la nostra concentrazione è già lì. Sarà una partita diversa rispetto al campionato».

Occhio ai gialloblù. «Sarà una gara insidiosa, giochiamo contro un avversario che domenica ha trovato un ottimo pari col Sassuolo, con un allenatore che conosce da anni la squadra. Dovremo fare una partita da Lazio per cercare di andare ai quarti di finale».

