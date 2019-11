Vuole riprendere il cammino verso la Champions, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio alla viglia della trasferta contro il Sassuolo tiene alta l’attenzione nel centro sportivo di Formello e non fa calcoli:



Ripresa. «Dopo la sosta è sempre un’incognita e le ultime soste non sono andate bene per noi. Solo da mercoledì ho lavorato con il gruppo al completo, ma questo vale anche per gli avversari, come il Sassuolo. Ho visto la squadra consapevole».



Carattere. «Se ho rimproverato la squadra? Lo faccio quotidianamente. E’ stata enfatizza la mia reazione, volevo solo lavorare su un determinato concetto. E’ stato un richiamo. Mercoledì e giovedì ho visto la squadra concentrata. Ogni allenatore, quando sa che deve intervenire, è importante che lo faccia nel modo giusto».



Calendario. «La classifica si sta delineando. Avremo queste quattro gare prima della Supercoppa contro Sassuolo, Udinese, Juventus e Cagliari. Saranno tutte insidiose, non ci sono partite semplici. Dovremo interpretarle con determinazione».



Var. «Gli incontri, come quello di lunedì, sono fatti per migliorare tutte le componenti. Sappiamo cosa ci è successo due anni e fa e ci abbiamo rimesso con l’introduzione del Var Dobbiamo cercare di crescere sapendo che deve arbitrare sempre l’arbitro in campo».



Derby primavera. «Posso fare i complimenti a Menichini e ai suoi ragazzi (vittoria per 2-1 contro la Roma, ndr). Ho visto il primo quarto d’ora, perché poi c’era il nostro allenamento, ma l’atteggiamento mi è sembrato quello giusto. A livello giovanile bisogna far crescere i talenti per portarli in prima squadra, ma erano quattro o cinque anni che non si vinceva un derby».



Avversari. «Il Sassuolo è un’ottima squadra e deve recuperare una partita. De Zerbi, il loro allenatore, è molto bravo. Lo scorso anno ci sono stati due pareggi contro di loro. Hanno ottimi elementi con un centrocampo invidiabile. Dovremo essere attenti. Il Sassuolo è una squadra frizzante con attaccanti veloci». Ultimo aggiornamento: 15:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA