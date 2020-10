Un sospiro di sollievo e un po’ di apprensione in vista della partita con il Bruges. Simone Inzaghi sorride a metà. Il tecnico della Lazio recupera Milinkovic e Marusic, oggi entrambi in campo durante l’allenamento a Formello. Il serbo non era stato convocato per la sfida con il Bologna per una botta rimediata con il Dortmund. Farà di tutto per essere in campo mercoledì sera allo stadio Jan Breydel per la seconda giornata di Champions League. Una buona notizia per tamponare l’emergenza infortunati. Oltre a Radu e Lulic, alla lista degli indisponibili dovrebbe aggiungersi Leiva, che non ha ancora recuperato dal fastidio muscolare accusato sabato sera, e Strakosha. Se il portiere albanese non dovesse farcela, al suo posto giocherebbe Reina, pronto ad esordire anche il Europa dopo il debutto in campionato. Anche Escalante, Luiz Felipe e Cataldi non hanno partecipato alla seduta. Quest’ultimo è alle prese con un’influenza intestinale. Dovrebbe rientrare per il Torino.

Ultimo aggiornamento: 16:33

