Niente Lazio per Paulo Dybala, l’argentino non è stato convocato a causa del problema al polpaccio accusato con l’Argentina. Allegri in conferenza di Allegri lo aveva quasi anticipato: «Ha una gran voglia di essere a disposizione, ma anche se polpaccio non ha lesioni può essere pericoloso rischiare». La Joya rimarrà a lavorare a Torino, più probabilmente con l’Atalanta che con il Chelsea (Juve già qualificata alla fase ad eliminazione diretta) nel mirino. Niente trasferta di Roma nemmeno per Chiellini, De Sciglio, Bernardeschi e Ramsey, con il gallese diventato un caso vero e proprio: protagonista e in gol con la maglia del Galles (vedi gli ultimi impegni), perennemente infortunato a Torino. La Juve proverà a lavorare su un’operazione in uscita a gennaio, anche se il nodo ingaggio è complicato ad aggirare, e non è da escludere la rescissione con buonuscita.