Lazio, Kamada firma e attende il visto in Germania. E spunta una richiesta specifica fatta al club

È stata una giornata lunga quella di ieri per Kamada, ma alla fine la firma sul contratto è arrivata. Il centrocampista adesso attende solo il via libera per allenarsi con la Lazio, che nel frattempo ha ufficializzato l’affare con un comunicato sul proprio sito: «Daichi Kamada è un nuovo calciatore della S.S. Lazio. Il giocatore, ultimate le pratiche burocratiche per il rilascio del visto di ingresso in Italia, si aggregherà al gruppo diretto da mister Sarri». Questo l’ultimo aggiornamento del club assieme a una foto in cui il giapponese posa assieme al presidente Lotito con la nuova maglia.

Ecco Kamada: dal no al West Ham alle maniche lunghe

Daichi sperava di riuscire a prendere uno dei due numeri preferiti, o l’8 o il 14, ma non erano disponibili, così ha scelto il 6 col quale nelle passate stagioni si era distinto Leiva, che sui social ha commentato: «In bocca al lupo». L’ex Eintracht ha anche fatto una richiesta specifica al club: quella di giocare sempre con le maniche lunghe. Kamada, nelle ultime settimane tornato in Giappone, ormai da giorni aveva scelto i biancocelesti nonostante un’offerta molto più importante del West Ham e il pressing della Real Sociedad.

Anziché un biennale con opzione per un anno, alla fine il giapponese ha firmato un quadriennale con un ingaggio di 3,3 milioni di euro oltre alle commissioni che Lotito dovrà agli agenti e all’intermediario.

L’ex Eintracht attende il visto entro la prossima settimana

Ora non resta che attendere il primo allenamento di Kamada con la Lazio. La società inizialmente sperava di riuscire a farlo partire subito, ma così non sarà. Anche in questo caso bisognerà temporeggiare a causa delle lungaggini burocratiche per ottenere il visto. Nel frattempo Kamada è tornato in, dove si manterrà in allenamento nella speranza che occorrano meno giorni rispetto a(il Taty ne attese sette). La certezza è che la prossima settimana Sarri lo avrà a disposizione, forse già da martedì. Poi Kamada sarà raggiunto dalla compagna e il figlio piccolo.