Darko Kovacevic ferito in un agguato. A quanto trapela da un sito di informazione greco, l'ex attaccante di Lazio e Juventus, sarebbe stato vittima di alcuni colpi di pistola proprio fuori la sua abitazione. Kovacevic vive a Glyfada, una cittadina vicina ad Atene. L'ex calciatore, 47 anni, che in passato ha anche vestito la maglia dell'Olympiacos, non sarebbe in pericolo di vita e le sue condizioni non desterebbero grosse preoccupazioni ai medici. Le indagini sono subito partite da parte della polizia greca per risalire all'aggressore ma anche per capire i motivi che hanno portato a questo agguato. Ultimo aggiornamento: 06:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA