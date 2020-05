Tre colpi per la Champions. Li sta preparando il diesse della Lazio, Igli Tare che vuole regalare al tecnico Simone Inzaghi gli innesti giusti per il ritorno dell'Europa che conta dei biancocelesti. In cima alla lista dei preferiti c'è sicuramente Marash Kumbulla, 20enne albanese del Verona reduce da una grande stagione che oltre ad aver attirato le attenzioni dell'Inter ha fatto lievitare il prezzo del suo cartellino a 30 milioni di euro. Il patron biancoceleste Lotito spera di riuscire ad abbassare la cifra magari inserendo qualche giocatore come parziale contropartita, il resto lo farà Tare che, albanese come il difensore, ha sicuramente una corsia preferenziale.



L'altro obiettivo si chiama Luis Suarez, ha 22 anni è colombiano e fa l'attaccante. Attualmente in prestito al Real Saragozza dal Watford lo chiamano il Bisonte e può essere tesserato da comunitario, perché possiede anche la cittadinanza spagnola. Valutato 15 milioni di euro ha un ingaggio di appena 300mila euro e la Lazio è pronta a proporgli un quadriennale a 1,5 milioni netti a stagione.



A centrocampo invece l'obiettivo si chiama Leander Dendoncker, 25enne belga, che in Premier con la maglia del Wolverhampton si è messo in grande evidenza. Tare lo apprezza soprattutto per la sua duttilità considerato che può fare sia il mediano che il difensore in un modulo a tre, anche qui la trattativa non sarà facile perché il club inglese lo valuta 25 milioni di euro. Occhio anche agli esterni di centrocampo: si profila un ritorno di Davide Faraoni, 28enne del Verona cresciuto nelle giovanili biancocelesti fino al divorzio del 2010 quando passò all’Inter.



Intanto la Procura della Figc ha convocato il presidente della Lazio, Claudio Lotito che in un'intervista a Repubblica a proposito di Juventus-Inter disse: «Oggi io sono a un punto dalla Juventus, e solo per Juve-Inter che vabbè, l’avete vista tutti...». Il numero uno biancoceleste dovrà chiarire il senso di quella affermazione. Ultimo aggiornamento: 18:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA