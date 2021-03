Lazio, Inzaghi traccia la strada: «A Udine obbligatorio vincere»

Salutata la Champions League, ora l’unico obiettivo è arrivare al quarto posto. Strada in salita ma non impossibile, anche perché le distanze non sono così incolmabili. Tutto però passa per Udine, dove è vietato sbagliare e sarà così almeno fino ai prossimi scontri diretti con Napoli e Milan. "Abbiamo bisogno di un’altra vittoria, abbiamo bisogno di partire bene”, ha detto Inzaghi a Lazio Style nella consueta conferenza stampa fatta in casa.

Gara chiave. “Sappiamo della difficoltà della partita che andremo ad affrontare. L'Udinese è in un ottimo stato di forma, è una squadra fisica, di qualità, molto ben allenata. Sappiamo che sarà una partita delicata, ma vogliamo fare una grande gara, in questo momento abbiamo bisogno di un'altra vittoria dopo quella col Crotone”

Condizione generale. “La squadra è reduce da una buona gara a Monaco, c'è un po' di stanchezza ma soprattutto mentale, è stata una trasferta impegnativa”.

Chi c’è e chi non c’è. “Abbiamo cercato di recuperare in questi due giorni e mezzo, sono tutti arruolabili fatta eccezione per Luiz Felipe e Caicedo che purtroppo ha risentito il problema al piede e non sarà con noi”.

Record di Radu. “Gli vanno fatto i complimenti, è arrivato qui che era un ragazzino, ha fatto cose molto importanti qui. È bello vedere quanto ci tiene, quando ha qualche problema fa di tutto per recuperare il prima possibile. Ho la fortuna di averlo, per noi è un elemento importante"

