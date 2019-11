Ultimo aggiornamento: 15:18

La Lazio, che in campionato vola soprattutto dopo la bella vittoria di San Siro ai danni del Milan colta nella sfida serale di domenica scorsa grazie ai gol di Immobile e Correa, cerca i 3 punti dopo le fatiche di coppa ed ospita il Lecce, a sua volta soddisfatto da un buon inizio di campionato da neopromossa: i salentini vengono dal pareggio interno col Sassuolo, hanno 10 punti in classifica e cercano la vittoria per mantenersi a debita distanza dal terzultimo posto in classifica.(3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. All. Inzaghi(4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; Babacar, Lapadula. All. LiveraniUna sola vittoria del Lecce all'Olimpico contro la Lazio, all'inizio del 2011 col punteggio di 1-2 dopo l'autogol di Muslera, il momentaneo pareggio di Mauri e il definitivo vantaggio salentino con Grossmuller; nel complesso 14 precedenti, con 9 vittorie biancocelesti, 4 pareggi e appunto l'unico menzionato successo dei giallorossi di Puglia.