Stop and go.non perde tempo. Il centrocampista dellain mattinata si è sarebbe sottoposto in mattina un intervento di suturazione del menisco per risolvere un problema che lo tormentava da tempo. Il brasiliano con la sospensione del campionato ha preso la decisione di risolvere una volta per tutte il fastidio al ginocchio. Il piccolo intervento, non troppo invasivo, è stato effettuato dal dottor Ezio Adriani presso la clinica Paideia. L’obiettivo ora è tornare per la ripresa della Serie A, ritrovando la forma fisica migliore. La sensazione è che il 33enne exavrà tutto il tempo per recuperare. Del restonon vuole farne a meno per continuare a sognare nello scudetto il tempo per recuperare.LEGGI ANCHE--> ​Lazio, anniversario e sogno scudetto: Inzaghi festeggia il quarto anno in panchina