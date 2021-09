Diretta Lazio-Lokomotiv Mosca 1-0: Basic segna il primo gol con i biancocelesti

Messo il derby alle spalle, e che derby, con tanto di polemiche nonostante la vittoria, la Lazio e Maurizio Sarri si preparano ad affrontare un match di Europa League che sa già di crocevia, vista la sconfitta all'esordio contro il Galatasaray in Turchia. L'entusiasmo non manca, sicuramente, e sia la forma fisica che la disciplina tecnico-tattica sembra ormai aver raggiunto il livello sarriano che ci aspettava. Ora è tempo di dare continuità ai risultati però, perché la stracittadina fa sempre campionato a sè, indipendentemente da quello che c'è stato prima. L'occasione per rinvigorire il flusso arriva contro la Lokomotiv Mosca di Nikolic, squadra col vizietto europeo della Champions League ma che quest'anno è caduta nella seconda competizione continentale per gradi. Il match sarà diretto dal fischietto inglese Craig Pawson e sarà disputato allo Stadio Olimpico.

SEGUI LA DIRETTA DI LAZIO-LOKOMOTIV MOSCA

PRIMO TEMPO

15' - Continua l'ottimo momento della Lazio, che spreca l'occasione del 2-0 con Immobile: in rovesciata il numero 17 non riesce a inquadrare la porta dopo il cross perfetto di Manuel Lazzari

13' - Toma Basic firma il suo primo gol con la maglia della Lazio e porta in vantaggio i suoi dopo il terzo tentativo. La rete nasce da un cross in area che il croato colpisce di testa

10' - Il portiere del Lokomotiv Mosca leva il pallone di Ciro Immobile, che non riesce a trovare il gol del vantaggio

1' - Tutto pronto all'Olimpico di Roma per il debutto della Lazio di Maurizio Sarri in Europa tra le mura amiche

Lazio-Lokomotiv Mosca, le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. A disp. Reina, Furlanetto, Luiz Felipe, Escalante, Lucas Leiva, Akpa-Akpro, Romero, Milinkovic-Savic, Radu, Moro, Marusic, Muriqi. All. Sarri.



LOKOMOTIV MOSCA (4-4-2): Guilherme; Zhivogyadov, Barinov, Pablo, Rybchinskii; Zhamaletdinov, Maradishvili, Kulkov, Beka Beka; Smolov, Anjorin. A disp. Khudiakov, Savin, Kerk, Nenakhov, Kamano, Silyanov, Ivankov, Petrov, Babkin, Lisakovich. All. Nikolic.

ARBITRO: Pawson (Inghilterra)

Dove vederla in streaming e tv

Lazio-Lokomotiv Mosca sarà visibile in diverse soluzioni: innanzitutto, sui canali Sky Sport 252, Sky Sport Uno (201 del satellite e 472/482 del digitale terrestre) e TV8 (8 del digitale terrestre); in alternativa, sarà visibile in streaming sulle piattaforme di Sky Go e di Dazn.