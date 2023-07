Lazio, prima lo sfogo poi salta l'allenamento: ora Luis Alberto rischia di diventare un caso

Ieri lo sfogo nel tardo pomeriggio, stamattina niente allenamento. Il comportamento di Luis Alberto è tutt’altro che una coincidenza oggi ad Auronzo di Cadore dopo quanto successo qualche ora fa. Improvvisamente la situazione dello spagnolo rischia di diventare un caso per la Lazio, ma Sarri incrocia le dita che possa arrivare prontamente l’intervento di Lotito per ristabilire la calma. Al momento però l’unica cosa certa è che al Mago è tornato un mal di pancia dei suoi.

Lazio, Luis Alberto non si allena dopo lo sfogo

Finora il numero 10 biancoceleste era stato tra i migliori in un ritiro che lo ha visto protagonista nell’ultima amichevole contro la Triestina con un gran destro al volo dalla distanza.

Sorridente e sempre presente, il Mago sembrava ormai essersi preso a tutti gli effetti lo status di leader, certificato anche dall’intenzione di Sarri di affidargli il ruolo di vice capitano, ma improvvisamente è arrivata la sfuriata. «C’è un limite oltre il quale la pazienza cessa di essere una virtù», ha scritto ieri lo spagnolo in una Instagram story con tanto di emoticon del saluto a suggellare il messaggio.

Il Mago aspetta ancora la firma sul prolungamento

Si è trattato di uno sfogo indirizzato solo ed esclusivamente ae alle promesse non ancora mantenute. Da mesi ormai il patron e l’entourage dello spagnolo di sono accordati per un prolungamento fino al 2027 a 3,5 milioni di euro e con la possibilità di arrivare fino a oltre i 4 con i bonus. Tutto concordato, peccato che manchi ancora la firma a differenza di, ufficializzato ieri. Probabilmente è stata questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso per l'ex Liverpool, che così in mattinata non si è allenato e la sua presenza per l'amichevole di oggi contro l'resta un rebus. Non proprio la situazione migliore a meno di un mese dall'inizio ufficiale della stagione.