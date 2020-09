«Quest’anno dobbiamo essere pronti, in Italia abbiamo già dimostrato il nostro valore e ora dobbiamo ripeterci in Champions». Jordan Lukaku promette battaglia in vista della prossima stagione. «Non uso tanto i social e non vedo tanto i messaggi dei tifosi lì, ma ogni volta che esco a Roma vedo il sostegno della gente e questo per me è importante - sottolinea l’esterno della Lazio -. Ci sono mancati tanto e adesso ancora di più». Sul modulo precisa: «Il 3-5-2 lo abbiamo utilizzato il primo anno che sono arrivato nella partita contro la Roma, è stata una svolta per me. Fisicamente è difficile però mi piace»





NO ALLE DISCRIMINAZIONI

«Il Club è da sempre in prima linea nella lotta ad ogni forma di discriminazione e negli anni è divenuto promotore di numerose iniziative per la difesa dei valori etici e morali a cui si è sempre ispirato il Presidente Claudio Lotito ponendolo in contrasto con qualsiasi forma di disuguaglianza e strumentalizzazione». Così recita la nota diramata dalla società sul proprio sito. «In questi anni la S.S. Lazio ha sempre promosso iniziative sociali di assoluto spessore che sono state riprese dai più importanti organi d’informazione di tutto il mondo - si legge nel comunicato -. La Società intende, pertanto, rinnovare la propria posizione nei confronti di queste tematiche che tutt’oggi sono al centro della campagna di sensibilizzazione a favore del superamento degli steccati di carattere razziale, sociale, culturale ed economico che rappresentano i valori autentici dello sport». Ultimo aggiornamento: 18:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA