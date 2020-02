ROMA E' una doccia fredda nella lotta scudetto, Lulic viene a mancare nel momento cruciale del campionato. Il suo ko è più grave del previsto. La caviglia del capitano è ko e oggi alle 14 in Paideia verrà addirittura sottoposto all'intervento chirurgico. Sicura la sua assenza domenica a questo punto, l'infortunio alla caviglia non è rientrato, lui ieri sentiva ancora un forte dolore, nemmeno camminava. Si è deciso in gran segreto così di procedere alla pulizia dell'articolazione. Potrebbe tenerlo addirittura un mese fuori dai campi, la degenza. Sicuramente almeno 20 giorni, con Senad che salterà Inter, Genoa e Bologna con ogni probabilità. Jony (a meno che Inzaghi non opti per Marusic dirottato a sinistra) dovrà sostituirlo con l'Inter come a Parma, ma stavolta dovrà cancellare quel maledetto errore su D'Ambrosio in diagonale. Domenica lo spagnolo in qualche modo ha convinto, con Acerbi sulla fascia sinistra ha corso e crossato, adesso scalpita per la quarta da titolare (in tutto 19 presenze, comprese le 8 nelle coppe) in campionato. Ultimo aggiornamento: 13:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA