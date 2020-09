Un post su Instagram per fare chiarezza. Senad Lulic, fermo per un problema alla caviglia, dallo scorso febbraio torna a parlare: «Da giorni leggo notizie infondate sulle mie condizioni fisiche e sul mio futuro - scrive il bosniaco in un post -. L'unica verità è che mi sto curando in Italia con i migliori specialisti per risolvere il problema». Il capitano della Lazio non ha partecipato al ritiro di Auronzo: era a Desenzano del Garda per continuare le cure insieme al fisioterapista Gasparini, a cui non è stato rinnovato il contratto in biancoceleste. «Mi sto impegnando giorno dopo giorno per tornare in campo il prima possibile», la promessa dell’esterno che non vede l’ora di giocare. Ultimo aggiornamento: 12:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA