«Sei bella anche vestita di rosso. Forza Italia. Ci rialzeremo». Ciro Immobile lancia un messaggio di speranza sui social network e sposa l’hashtag #IoStoAcasa. L’attaccante della Lazio, sulla scia di dei posti dei personaggi del mondo dello spettacolo e del calcio, invita i suoi follower a limitare gli spostamenti per l’emergenza legata al Coronavirus. Il capocannoniere del torneo posta una foto della cartina dell’Italia, interamente colorata di rossa. Chiaro riferimento al Dpcm 9 marzo 2020, #IoRestoAcasa, che oltre ad aver esteso a tutto il territorio nazionale le limitazioni già previste per le aree più colpite dal coronavirus, ha disposto la sospensione del campionato di Serie A. La Lazio, seconda in classifica a due punti dalla Juventus capolista, ieri non si è allenata e non lo farà neanche oggi. Il tecnico Simone Inzaghi in accodo con il presidente Claudio Lotito e con il responsabile sanitario del club, Ivo Pulcini, ha sospeso le sedute almeno fino a domenica. Ultimo aggiornamento: 15:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA