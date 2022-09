Dopo l'esordio di Europa League contro il Feyenoord, e il successo in campionato contro il Verona, Sarri va a caccia di un’altra vittoria europea sul campo del Midtjylland. Mai con il Comandante in panchina i biancocelesti hanno vinto tre gare di fila. La Lazio affronterà una squadra danese per la prima volta dall'agosto 2001, quando ha eliminato il Copenaghen dalle qualificazioni della Champions League, nonostante una sconfitta in trasferta all’andata. "L’obiettivo è passare il turno da primi in classifica per evitare di giocare due partite aggiuntive prima degli ottavi" ha detto Stefan Radu poco prima del calcio d'inizio.

26' Gol del Midtjylland, vantaggio di Paulinho. Nell'azione Paulinho pesca Isaksen, che va alla conclusione ma colpisce la traversa, la palla viene riproposta al centro per il numero 29 che non sbaglia e trafigge Provedel

25' Lazio ancora timida, ancora poche occasioni, la difesa del Midtjylland chiude ogni spazio

18' Cross di Hysaj, che entra in area dalla fascia destra, deviato da Olsson verso il suo portiere: parata facile

15' Primo quarto d'ora di gioco, nessuna vera occasione finora, ritmi lenti

14' Immobile fermato dalla difesa danese al limite dell'area: non riesce ad arrivare al tiro

9' Tentativo di Dreyer dal limite dell'area di rigore, fascia destra. Tira a rientrare: sul fondo.

8' La Lazio prova ad avanzare timidamente, Immobile pescato in fuorigioco da Cataldi

4' Lazio in attacco, conquistato calcio d'angolo. Dalla bandierina va Luis Alberto, la palla attraversa l'area senza che nessuno riesca a impossessarsene

0' Calcio d'inizio, battono i padroni di casa

Ore 18:40 Squadre in campo. Lazio in maglia nera, Midtjylland in bianco con strisce rossoneri

Ore 18:30 Le squadre rientrano negli spogliatoi, tra 15' il calcio d'inizio

Ore 18:10 Riscaldamento in corso

Ore 17:40 La Lazio è arrivata allo Stadio

Le formazioni ufficiali

MIDTJLLAND (4-3-3): Lossl; Thychosen, Sviatchenko, Dalsgaard, Paulinho; Olsson, Martinez, Evander; Isaksen, Kaba, Dreyer. A disp. Olafsson, Ugboh, Gartenmann, Andersson, Sisto, Chilufya, Kouakou, Byskov, Hansen, Sørensen, Charles, Juninho. All. Cabellas.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Radu, Romagnoli, Gila, Hysaj; Luis Alberto, Cataldi, Vecino; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. A disp. Maximiano, Magro, Patric, Marcos Antonio, Cancellieri, Casale, Romero, Milinkovic- Savic, Bertini, Marusic, Basic. All. Maurizio Sarri

Dove vedere Lazio Midtjylland in tv e streaming

Il calcio d'inizio è fissato per le 18:45 alla MCH Arena. La partita sarà trasmessa in diretta streaming da Dazn e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o simili. Gli abbonati Sky potranno seguire il match in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. La diretta testuale sul sito del Messaggero.