Ridurre il divario emerso durante la stagione col Milan è l'obiettivo principale di Maurizio Sarri. «Il Milan è una squadra forte, che prende pochi gol. Ci hanno battuto agevolmente due volte su due tra campionato e Coppa Italia: cercheremo di ridurre la distanza tra noi e loro, che era abbastanza netta» ha detto il tecnico della Lazio. Insieme a Ibrahimovic per affrontare la «salita del Mortirolo», cioè come Stefano Pioli - da appassionato di ciclismo - definisce la sfida contro la Lazio. Il Milan cerca di voltare pagina dopo la sconfitta nel derby. A dar manforte ci sarà «il faro del Milan» Zlatan Ibrahimovic. «La sua forza di volontà è indomabile. Quello che sta facendo per essere disponibile è eccezionale. Ha fatto bene sia ieri che oggi, partirà con noi», assicura l'allenatore rossonero.

Lazio-Milan, le probabili formazioni



Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Radu; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Diaz, Leao; Giroud. All.: Pioli.

Arbitro: Marco Guida (sez. Torre Annunziata). Assistenti: Meli – Peretti. IV uomo: Piccinini. V.A.R.: Orsato. A.V.A.R.: Zufferli.

Stadio Olimpico di Roma. Ore 20:45 Diretta: Dazn