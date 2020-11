Sergej Milinkovic-Savic è positivo al Covid-19. Questa la notizia che arriva dal ritiro della nazionale serba. Una nuova tegola per Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, già alle prese con il caso tamponi che riguarda Immobile e quello disciplinare di Luis Alberto. Il “Sergente” probabilmente dovrà osservare in patria i dieci giorni di quarantena, per poi tornare in Italia una volta negativizzato. Salterà la sfida di sabato con il Crotone. La comunicazione è arrivata dalla federazione della Serbia sul proprio sito ufficiale.

