Lazio, Milinkovic e Vecino subito a disposizione di Sarri. Nel pomeriggio la partenza per la Turchia

Milinkovic torna e va subito a rapporto da Sarri. Neanche il tempo di rientrare in gruppo che il tecnico ha iniziato a coccolare il Sergente acciaccato sincerandosi delle sue condizioni. Nonostante i fastidi alla caviglia destra accusati al Mondiale, il serbo si è già allenato in mattinata e sarà con la Lazio per il mini ritiro in Turchia. Nel pomeriggio infatti il club biancoceleste partirà da Fiumicino per raggiungere Antalya e poi si sposterà nella sede della permanenza turca, ovvero il Tui Blue Hotel presso Side.

Milinkovic e Vecino subito in gruppo

Domani sarà già tempo di amichevole per la squadra di Sarri e quest’ultimo freme per testare il livello di attenzione dei suoi calciatori dopo l’interruzione della stagione dovuta al Mondiale. È fissato alle 16 l’appuntamento per la sfida contro il Galatasaray alla quale, oltre Milinkovic, prenderà parte anche Vecino. L’uruguaiano - assieme al Sergente - ha ridotto le vacanze di qualche giorno su richiesta di Sarri per poter partecipare all’intera rassegna turca e stamattina si è già allenato col resto dei compagni.

Rifinitura a Formello prima della partenza

Visto che domani ci sarà subito la prima amichevole, Sarri stamattina non ha perso tempo e dopo il giorno di riposo ha diretto una classica seduta di rifinitura. Riscaldamento con torello, attivazione atletica e rapidità. Dopodiché lunga sessione di prove iniziate con due 4-3-3 contrapposti e proseguite con una partita a campo ridotto e gli schemi su palla inattiva. Classico programma pre-gara per il Comandante, già stanco di attendere fino a gennaio per la ripresa ufficiale del campionato. Il primo test propedeutico alla ripartenza come detto sarà col Galatasaray. Venerdì toccherà all’Hatayspor, mentre martedì 20 dicembre la terza amichevole richiesta da Sarri sarà in Spagna col Cadice.