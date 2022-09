Sarri esplode, colpa degli arbitri: «De Laurentiis? Un brutto ricordo»

Sarri non ci sta. Ai microfoni di Sky l'ex allenatore del Napoli attacca l'arbitraggio: «C'è molto poco da commentare, c’era anche fallo sul loro primo gol perché Kim spinge via Luis Alberto. O gli arbitri sono scarsi o c’è la soluzione B che è più preoccupante. È da inizio stagione che gli arbitri vengono prevenuti e ce lo dicono anche perché ci sono troppi gialli nei nostri confronti, il designatore deve prendere provvedimenti».

Parole non al miele anche per De Laurentiis: «Mi fa impressione vedere il Napoli senza Insigne e Mertens, ne sono rimasti pochi di quelli che c'erano ai miei tempi. Io ho bellissimi ricordi di Napoli e uno brutto che è relativo al presidente che presenta Ancelotti senza dirmi nulla. Quella resta un brutto ricordo, con il presidente non ci ho mai parlato perché tanto ha sempre ragione lui».