Lazio, Sarri alza bandiera bianca: «Napoli la più forte del campionato»

Una sconfitta che pesa nella città in cui era stato tanto amato. Maurizio Sarri perde nuovamente la sua Lazio nella serata del Maradona. «Avevamo fatto passi in avanti ultimamente, poi come spesso ci succede torniamo insieme» ha detto il toscano. «Penso che il Napoli sia la squadra più forte del campionato, mi hanno fatto un’impressione migliore anche delle altre big della Serie A, questo ha amplificato la nostra sconfitta. Ma è una sconfitta senza recriminazioni. Non credo sia un discorso di comunicazioni con la squadra, forse più di tempi: siamo stati troppo individuali e non squadra».

«Vedo una squadra che fa fatica a restare su alti livelli sempre, giocare ogni tre giorni ci complica le cose ma siamo troppo altalenanti e non è ammissibile. Siamo arrivati sempre in ritardo netto rispetto agli avversari. Non sono pessimista né ottimista, vorrei capire da dove arrivino i nostri problemi e non è semplice. Stasera mi aspettavo di tutto tranne che una partita come questa: a Napoli puoi anche perdere, ma non così. Ho provato ad essere sereno stasera, ma questa è una città che ho nel cuore».